Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer mit 2,2 Promille unterwegs

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr fiel einer Polizeistreife ein schräg auf dem Gehweg in der Neckarhäuserhofstraße stehendes Auto mit laufendem Motor auf. Schon beim ersten Kontakt mit dem Fahrer fiel dessen Alkoholfahne auf, ein daraufhin folgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Fahrer räumte in seinen Angaben Alkoholkonsum ein, anschließend wurde er in die Obhut seiner verständigten Frau übergeben.

