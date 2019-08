Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw Aufbruch Giesen/OT Ahrbergen (Wei)

Hildesheim (ots)

Bereits in der Nacht zu Fr., 16.08.19 wurde im Wildgansstieg ein BMW 5er Reihe durch Einschlagen der Dreiecksscheibe geöffnet. Auch hier wurde die Multifunktionseinheit etc. entwendet. Der Wagen war auf einem Einstellplatz auf dem Grundstück geparkt. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 EUR. Hinweise an Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell