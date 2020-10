Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Wilhelmshaven - Polizei leitet Verfahren gegen Fahrzeugführer und -halterin ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmorgen kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven in der Peterstraße einen Pkw, der von einem 32-jährigen Wilhelmshavener geführt wurde. Nach Nachfrage gab dieser an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, so dass die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einleiteten. Gegen die Halterin leiteten die Beamten ebenfalls ein Verfahren ein, da diese die Fahrt zuließ.

