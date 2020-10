Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle mit Folgen - Polizei leitet diverse Verfahren gegen 32-jährigen Wilhelmshavener ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 14.10.2020, kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven in der Güterstraße einen Pkw, der von einem Wilhelmshavener geführt wurde. Bei der Kontrolle des ausgehändigten Führerscheines stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser einer anderen Person gehörte, die den Führerschein vor einigen Monaten als abhandengekommen gemeldet hatte. Die genauen Umstände konnten bislang nicht abschließend geklärt werden, so dass die Ermittlungen dazu andauern. Der Fahrzeugführer gab im Laufe der Kontrolle seine richtigen Personalien an und erklärte, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, so dass die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiteten. Weiterhin stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der 32-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und ein weiteres Verfahren einleiteten. Nach Einholung des richterlichen Beschlusses erfolgte weiterhin die Durchsuchung des Pkw und der Wohnung des 32-jährigen. Im Pkw fanden die Beamten u.a. ein Einhandmesser, Bargeld sowie diverse Arzneimittel vor. In der Wohnung wurde ein weiteres Messer, Betäubungsmittel und entsprechendes Equipment aufgefunden. Die eingesetzten Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände im Pkw sowie in der Wohnung sicher und es folgte u.a. die Einleitung weiterer Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige entlassen.

