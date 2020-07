Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schwarzarbeiter kurz vor der Ausreise gestoppt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Dienstag, den 21. Juli 2020, ertappte die Bundespolizei zwei Ukrainer. Ihnen wird Schwarzarbeit und in diesem Zusammenhang unerlaubte Einreise sowie unerlaubter Aufenthalt im Bundesgebiet vorgeworfen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die auf der Rückreise in die Ukraine befindlichen Männer kontrollierten die Fahnder am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße.

Wie sich schnell herausstellte, arbeiteten der 40-Jährige und der 34-Jährige gemeinsam auf einer Baustelle im Raum Zwickau. Insgesamt sind 2905,00 Euro illegal erlangter Arbeitslohn, den beide mitführten, beschlagnahmt worden.

Die zuständige Ausländerbehörde entscheidet nun über eine mögliche Ausweisung und eine damit verbundene Einreisesperre gegen die Beschuldigten.

