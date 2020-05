Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Kalvarienbergstraße

Prüm (ots)

In der Nacht vom 22.05.2020 auf den 23.05.2020 kam es im Bereich der Einmündung der Kalvarienbergstraße in den Umweg in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde die auf der Verkehrsinsel unterhalb der Zufahrt zum HIT-Markt angebrachte Beschilderung erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 800 Euro.

Als unfallflüchtiges Fahrzeug kommen die Skoda der Modelle Fabia oder Roomster der Baujahre 2011-2015 in Frage.

Aufgrund des herausgerissenen Fundaments des Schildes, dürfte der PKW an der Fahrzeugfront ebenfalls erheblichen Schaden davongetragen haben.

Zeugen des Verkehrsunfalls oder eines entsprechend beschädigten PKW Skoda, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per Email unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

