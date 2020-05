Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 21. Mai 2020 ------------------------------------------------------------

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, 21. Mai 2020, gegen 22:25 Uhr, ereignete sich in der Alberostraße in Bombogen ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer verlor ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug total beschädigt, auch die Mauer wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr, ein Rettungswagen, der Notarzt und 2 Streifen der Polizeiinspektion Wittlich

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell