Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall

Steffeln / Auel (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 20.05.2020 auf Donnerstag, den 21.05.2020 kam es auf der K 52 zwischen Auel und Steffeln zu einem Verkehrsunfall. Anschließend entfernte sich der / die Unfallverursacher/in von der Unfallörtlichkeit. In einer Rechtskurve verlor der / die Fahrer/in wahrscheinlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und nach ca. 70 m im angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug muss es sich auf Grund der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile um ein neueres Modell, schwarzen VW Golf 7 GTI oder GTD handeln. Die Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallverursachers dauern an.

Rückfragen bitte an:

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420

oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.









Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell