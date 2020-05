Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Weinsheim (ots)

Am Dienstag, 19. Mai, wurde in der Zeit zwischen 05:40 Uhr und 14:15 Uhr ein auf dem Parkplatz der Firmen Streif und Türenwerke abgestellter Pkw vermutlich beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Eigentümer des Fahrzeugs jedenfalls stellte bei Rückkehr zum Fahrzeug einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs fest.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweis zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551-9420 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell