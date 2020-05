Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte besprühen Verteilerkasten

Orlenbach (ots)

In der Zeit von Freitag, den 15.05.2020 gegen 08:00 Uhr, auf Samstag, den 16.05.2020 gegen 08:00 Uhr, kam es Nähe der Ortschaft Orlenbach zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Verteilerkasten, welcher sich etwa 100 Meter hinter dem Ortsschild Orlenbach an der K 121 von Orlenbach in Fahrtrichtung Matzerath befindet, wurde durch bislang unbekannte Täter besprüht.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm, Tel: 06551/9420 zu wenden.

