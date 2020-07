Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Altendiez (ots)

Am 13.07.2020 kam es in der Zeit von ca. 18:20 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des NORMA-Marktes in Altendiez zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Pkw (weißer Audi mit Westerwälder Zulassung) beschädigt wurde. Die Fahrerin des Audi stellte bei ihrer Rückkehr einen Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

