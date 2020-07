POL-PDMT: Pkw durch unbekannte Täter zerkratzt

Polizeidirektion Montabaur

In der Nacht von Samstag, den 11.07.2020 auf Sonntag, den 12.07.2020 kam es in der Alexanderstraße, in Höhe der Hausnummer 1, in Bad Ems zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Pkw, BMW X2. Durch unbekannte Täter wurde der geparkte Pkw an der kompletten Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.

