POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 16.-18.10.2020

Gefährliche Körperverletzung auf Parkplatz in Hooksiel Am 16.10.2020, gegen 22:48 Uhr, verließ ein 58-jähriger Mitarbeiter einer Gaststätte an der Langen Straße in Hooksiel nach seinem Dienstschluss das Lokal in Richtung des Parkplatzes an der Straße Schillhörn. Dort wurde er von 4 bis 6 männlichen Tätern mit Tritten und Schlägen körperlich angegriffen. Zudem wurde er mit einem Messer am Arm und am Gesäß verletzt. Die Täter seien alle in einem Pkw in Richtung Lange Straße vom Tatort geflohen. Das Opfer wird noch am selben Abend nach einer ambulanten Behandlung aus einem örtlichen Krankenhaus entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, unter 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Nötigung im Straßenverkehr auf A29 Höhe Bockhorn Am 16.10.2020 wurde der Polizei in Jever mitgeteilt, dass es gegen 13:30 Uhr auf der A29 im Bereich der Baustelle Höhe Bockhorn (Fahrtrichtung Wilhelmshaven) zu einer Nötigung gekommen sei. Der 56-jährige Anzeigeerstatter habe mit seinem Pkw (Opel Meriva in grau) die BAB in Richtung Wilhelmshaven befahren, als ihn ein anderer Pkw (ein weißer Hyundai i30) im einspurigen Bereich der Baustelle zur Seite gedrängt und schließlich überholt habe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, unter 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflicht in Jever Am 16.10.2020, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es im Bereich eines Parkplatzes mehrerer Arzt- und Therapiepraxen im Bereich Schlosserstraße, Jever, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 64-jährige Anzeigeerstatter habe seinen Pkw (blauer VW Golf, Ortskennzeichen WTM) dort im genannten Zeitraum geparkt. Als er gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er festgestellt, dass sein Fahrzeug im Bereich des vorderen rechten Kotflügels durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden sei. Der Unfallverursacher habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, unter 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Nötigung im Straßenverkehr in Jever Am 15.10.2020, gegen 22:40 Uhr, wurde der 23-jährige Führer eines Peugeot im Bereich Schillerstraße von dem 24-jährigen Führer eines VW zuerst überholt und dann bis zum Stillstand ausgebremst. Nur durch eine starke Bremsung sei er nicht zur Kollision der Fahrzeuge gekommen. Der VW habe daraufhin seine Fahrt fortgesetzt, woraufhin im weiteren Fahrtverlauf wiederum der Fahrer des Peugeot den VW überholt und zum Stillstand gebracht habe, um diesen anschließend zur Rede zu stellen. Als dort der Fahrer des Peugeot ausgestiegen sei, habe der VW-Fahrer plötzlich seine Fahrt fortgesetzt, wobei die beiden Pkw leicht kollidiert seien. Nach einer erneuten Hinterherfahrt seien nun beide Pkw-Führer im Bereich des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße aufeinandergetroffen. Im Rahmen dieses Treffens sei es dann zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen. Alle beteiligten Personen stehen in einem entfernten Bekanntschaftsverhältnis. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung eingeleitet. Führen eines Kleinkraftrades ohne erforderliche Fahrerlaubnis in Sande Am 16.10.2020, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizei in Jever einen 24-jährigen Führer eines Motorrollers nachdem dieser die Hauptstraße in Sande mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Im Rahmen der Kontrolle räumte der junge Mann ein, technische Veränderungen vorgenommen zu haben, die eine höhere, als die ursprünglich bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ermöglichen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Folgemaßnahmen wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis wurden eingeleitet. Brand einer Waschmaschine im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in Sande Am 17.10.2020, gegen 17:50 Uhr, wird mitgeteilt, dass es im Dachgeschoss eines Mehrparteienhau-ses im Bereich der Stettiner Straße zu einem Brandausbruch gekommen sei. Vor Ort wird festgestellt, dass eine Waschmaschine, vermutlich in Folge eines Kurzschlusses, in Brand geraten ist. Es entsteht kein Gebäudeschaden und es werden keine Personen verletzt. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Sande und Gödens, waren Einsatzkräfte der Polizei in Jever eingesetzt.

