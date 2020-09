Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Radfahrer im Dunkeln übersehen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Rennradfahrer kam es am Montagabend, 28.09.2020, gegen 20.50 Uhr, in der Webereistraße. Die Hauptstraße befuhr ein 28 Jahre alter Mann mit seinem VW und beabsichtigte, nach links in die Webereistraße einzubiegen. Dabei übersah er den auf der Hauptstraße in Richtung Steinen fahrenden 61-jährigen Mann auf seinem Rennrad. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Rennradfahrer hatte Licht an Helm und Rucksack. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

