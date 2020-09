Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Falschfahrer auf der A 5 gestoppt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 29.09.2020, ist auf der A 5 bei Weil am Rhein ein alkoholisierter Falschfahrer gestoppt worden. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten gegen 03:00 Uhr den Pkw gemeldet, der zunächst auf den Standstreifen stand und danach langsam auf der Nordfahrbahn in Richtung Schweizer Grenze fuhr. Eine Polizeistreife hielt den Verkehr an. Als der Falschfahrer die Polizeistreife erkannte, wendete er, konnte aber an der Weiterfahrt gehindert werden. Der 40 Jahre alte Fahrer war deutlich alkoholisiert. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab deutlich über zwei Promille. So folgte eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Gegen ihr wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

