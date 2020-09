Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rauchentwicklung aus Gebäude am Marktplatz

Am Montag, 28.09.2020, sorgte Rauchentwicklung aus einem Gebäude am Marktplatz in Lörrach für einen Feuerwehreinsatz. Anwohner hatten den Rauch gegen 17:30 Uhr über Notruf gemeldet. Die Ursache des Rauchs war trockenes Laub in einem Lichtschacht, welches in Brand geraten war. Das Feuer war schnell aus und die Kellerräume wurden von der Feuerwehr gelüftet. Es entstand kein Sachschaden. Die Brandursache ist unbekannt, eine achtlos weggeworfene Zigarette könnte in Betracht kommen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.

