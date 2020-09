Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen/Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Radfahrer gestürzt und verstorben

Freiburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gestürzt ist ein Radfahrer am 28.09.2020 auf einem parallel zur Neumagenstraße in Staufen verlaufenden Radweg. Der 74-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Sturz ereignete sich um circa 14.40 Uhr auf Höhe der Straße "Im Gaisgraben. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen nicht vor. Ein namentlich nicht bekannter Ersthelfer versorgte den gestürzten Radfahrer bis zum Eintreffen des DRK.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird nicht der Sturz, sondern eine medizinische Ursache als Todesursache vermutet. Der unbekannte Ersthelfer wird gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

