Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines E-Scooters ist am Montagabend, 28.09.2020, in Lörrach zum wiederholten Male der Polizei aufgefallen, da sein Gefährt nicht versichert war. Gegen 22:10 Uhr war der 26-jährige in der Ötlinger Straße von einer Polizeistreife gesichtet worden. Außerdem war ein Drogentest bei dem Fahrer positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der junge Mann war schon mehrfach mit dem E-Roller unterwegs, weshalb neben einer neuerlichen Anzeige der Roller beschlagnahmt wurde.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell