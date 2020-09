Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung an Schule

Freiburg (ots)

Durch gewaltsames Öffnen der Eingangstüre verschafften sich am vergangenen Wochenende Unbekannte Zutritt zu einer Schulsporthalle in der Goethestraße. Im Inneren wurde ein Feuerlöscher entwendet, welcher im Anschluss im Außenbereich und an der Türe versprüht wurde. Weiter wurde im Außenbereich ein Mülleimer abgetreten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 26.09.2020 und Montag, 28.09.2020, 07.00 Uhr.

