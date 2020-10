Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei WHV Brand einer Loggia

Wilhelmshaven (ots)

Bei einem Brand einer Wohnungs-Loggia am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, in der Sven-Hedin-Straße, kam es zu erheblichem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache wird noch ermittelt.

