Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Männern

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Samstagabend (01.02., 21.35 Uhr) wurde die Polizei über eine verletzte Person am Feldkamp im Ortsteil Mastholte informiert.

Die Beamten trafen vor Ort auf einen verletzten 25-jährigen Mann. Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor in einer Wohnung am Feldkamp mit einem 51-jährigen Mitbewohner in Streit geraten war. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte der 51-Jährige mit einem Messer den 25-Jährigen. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Beide in Rietberg wohnenden Tatbeteiligten waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Ein Arzt entnahm dem 51-Jährigen eine Blutprobe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

