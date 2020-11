Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Unfall auf der BAB 20

Wismar

Am 06.11.2020 gegen 13:39 Uhr ereignete sich auf der BAB20 in Fahrtrichtung Rostock zwischen den Anschlussstellen Bobitz und Wismar-Mitte ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der PKW BMW näherte sich mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Fahrzeug, welches sich in einem Überholvorgang eines LKW/Sattelzuges befand. Aus aktuell ungeklärter Ursache fuhr das Fahrzeug zunächst nach links auf den Grünstreifen an der Mittelschutzplanke, geriet in der Folge ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der PKW über einen Absenker der Außenschutzplanke, wodurch der Fahrzeugführer mutmaßlich die Lenkgewalt verlor und anschließend mit einem Brückenpfeiler Kollidierte. In dem Fahrzeug befand sich eine männliche Person, welche noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die Fahrbahn wurde voll gesperrt. Durch den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Dekra-Sachverständigen zur Erstellung eines Gutachtens sowie eine Blutprobenentnahme vom Verstorbenen angeordnet. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Identität sowie das Alter des Fahrzeugführers nicht zweifelsfrei geklärt. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Identitätsfeststellung aufgenommen. Es waren zwei Feuerwehren aus Bobitz und Groß Krankow im Einsatz . Marian Jelito Polizeihauptmeister AVPR Metelsdorf PI Wismar

