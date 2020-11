Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind am Fahrbahnrand touchiert- Unfallbeteiligter gesucht

EngerEnger (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford ist auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten, der an einem Zusammenstoß an der Brackfeldstraße beteiligt war. Zum Unfallzeitpunkt am Donnerstagmorgen (26.11.) gegen 07.50 Uhr befand sich ein 11-jähriger Junge zu Fuß zur Schule und benutzte dafür den linksseitigen Schotterstreifen in Richtung Sattelmeierstraße. Dem 11-Jährigen kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausweichen musste. Beim Ausweichen nach rechts touchierte das Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel den rechten Arm des Kindes. Durch die Kollision wurde, nach ersten Angaben, der Außenspiegel augenscheinlich umgeklappt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als möglicher Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Junge, der zum Unfallzeitpunkt eine auffällige bunte Jacke trug, wurde durch den Zusammenstoß mit dem Spiegel am rechten Arm verletzt. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

