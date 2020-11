Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenlauben aufgebrochen- Täter entwenden mehrere Gegenstände

HerfordHerford (ots)

(sls) In der Zeit von Dienstag (24.11.) bis zum Donnerstag (26.11.) kam es gleich zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben in der Kleingartenanlage an der Dennewitzstraße. Bei beiden Gartenlauben wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe der Gartenhütte eingeschlagen, wo durch die Unbekannten augenscheinlich in das Innere der Lauben gelangten. Die verschiedenen Räume wurden komplett durchwühlt. Aus der Laube einer 43-jährigen Geschädigten wurde ein Fernseher entwendet. Als Diebesgut aus der zweiten Gartenlaube eines 42-Jährigen wurden durch die Täter eine Gartenpumpe, einen Winkelschleifer, eine Wasserpumpe, eine Sonnenbrille und auch einen Rucksack mitgenommen. Der Sachschaden der beschädigten Fenster wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auf wichtige Hinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen oder wer kann Angaben auch zu den Einbrüchen machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

