POL-HF: Opel Corsa prallt gegen Straßenbaum- Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Löhne

(sls) Am Donnerstagabend (26.11.) kam es gegen 20.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Alten Postweg in Löhne. Ein 40-jährige Fahrer aus Löhne befuhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Löhne. In Höhe der Hausnummer 136 geriet er auf den rechten Seitenstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend schleuderte das Fahrzeug weiter und prallte gegen einen Straßenbaum. Nach dem Aufprall drehte sich das Fahrzeug und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv, so dass dem Löhner eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Opel Corsa wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 2.200 Euro geschätzt.

