Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verfolgungsfahrt - 17-Jähriger in PKW flüchtet vor Polizeikontrolle

Bild-Infos

Download

VlothoVlotho (ots)

(um) In der Samstagnacht (28.11.) fiel Beamten in Vlotho ein verdächtiges Fahrzeug mit jungen Insassen an der Kreuzung Südspange Ecke Bredenstraße auf. Das Fahrzeug, ein Seat Altea, fuhr nun sehr zügig von der Südspange Richtung Valdorfer Straße davon. Die Beamten versuchten den Wagen kurz darauf anzuhalten und zeigten ihm nicht zuletzt das Signal STOPP Polizei, welches im Rückspiegel deutlich zu erkennen ist. Der Seat entfernte sich daraufhin mit erheblich zu hoher Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft über die Salzuflener und Herforderstraße und wollte sich durch die Flucht der Polizeikontrolle entziehen. Wenige Minuten später verunfallte das Fahrzeug in einer Rechtskurve an der Hollwieser Straße. Der Wagen war bereits zuvor durch Schlagenlinien Fahrten fast von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizeibeamten nahmen die beiden Insassen des Fahrzeuges in der Wiese am Fahrzeug fest. Noch am Fahrzeug stellten die Beamten Drogen, denen sich beide entledigen wollten fest. Zusätzlich war der erst 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluß. Zur Klärung der Fahrtauglichkeit entnahm ein Arzt noch in der Nacht eine zuvor durch einen Richter angeordnete Blutprobe bei dem 17-jährigen Mann aus Vlotho. Der ebenfalls 17-jährige Beifahrer, sowie der nun dringend tatverdächtige Fahrer, sind noch in der Nacht den Erziehungsberechtigten übergeben worden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000.- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell