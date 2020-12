Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - LKW an Firmengelände in Hüffen angegangen

BündeBünde (ots)

(um) Über den Zeitraum des Wochenendes beschädigten bislang unbekannte Täter gleich drei LKW auf einem Firmengelände an der Liebermannstraße in Hüffen. Die Firma erstattete Gestern Vormittag Anzeige, die Polizeibeamte vor Ort aufnahmen. An zwei Scania LKW und einem Mercedes Benz LKW beschädigten die Täter die Windschutzscheiben der großen LKW, die Richtung Straße geparkt waren. Der Schaden wird mit etwa 3.000.- Euro angegeben. Der engere Tatzeitraum liegt vermutlich in der Nacht zum Sonntag (29.11.). Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhilfe. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

