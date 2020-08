Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Auto in Grefrath gestohlen - und in Krefeld entdeckt

Krefeld (ots)

Am Sonntag (23. August 2020) meldete ein Mann der Polizei, dass sein Auto in Grefrath-Oedt (Kreis Viersen) gestohlen worden war. Als er am nächsten Tag in Krefeld unterwegs war, fuhr es plötzlich an ihm vorbei.

Dem 23-jährigen Grefrather war sein Auto in Grefrath-Oedt gestohlen worden. Am nächsten Tag erhielt er einen Hinweis, dass Dokumente aus dem Auto in der Nähe eines Krefelder Krankenhauses gefunden worden seien. Mit einem anderen Auto machte er sich auf den Weg, um dort nach dem geklauten Pkw zu suchen. Mit Erfolg: Um 22.20 Uhr sah er sein eigenes Auto in der Nähe der Klinik durch die Gegend fahren. Er nahm die Verfolgung auf, rief die Polizei an und gab der Leitstelle übers Mobiltelefon regelmäßig seinen Standort durch. Auf der Hubertusstraße konnten der Grefrather und die Beamten das gestohlene Auto schließlich gemeinsam stellen.

Am Steuer: ein 24-jähriger Krefelder, der sich das Auto von einem Freund geliehen haben will. Im Auto: Cannabis, das dem Krefelder gehörte. Die genauen Umstände werden nun ermittelt. (398)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell