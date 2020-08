POL-KR: Linn: Geldautomat gesprengt - Täter flohen ohne Beute - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Krefeld

Am Dienstag (25. August 2020) sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale auf der Hafenstraße.

Morgens um 3.05 Uhr wurden die Anwohner durch Bohr- und Knallgeräusche geweckt. Sie konnten zwei dunkel gekleidete Männer beobachten, die aus der Bankfiliale kamen. Einer der beiden rief "Komm schnell jetzt". Sie stiegen dann in ein schwarzes Auto, wahrscheinlich einen 3er-BMW Coupé, und fuhren mit ausgeschaltetem Licht langsam nach Osten in Richtung der Kreuzung Hafenstraße/Ostpreußenstraße davon. Ob die Täter Geld erbeuteten, ist noch nicht geklärt. Am Gebäude entstand kein Schaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen: Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (396)

