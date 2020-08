Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Zwei Autos in Flammen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Samstag brannten in Bockum zwei geparkte Autos. Ein dritter Pkw wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt.

Am Samstag (22. August 2020) um 2 Uhr brannten auf der Nießenstraße ein BMW und ein VW Golf, die am Straßenrand geparkt waren. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Stoßstange und der Kofferraum eines dritten Autos ebenfalls beschädigt. Eine Anwohnerin, in deren Wohnung Rauchschwaden eingedrungen waren, klagte über Schwindel und wurde von den Rettungskräften behandelt.

Die Polizei hat die beiden Fahrzeuge sichergestellt, ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen: Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (393)

