Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Einbrecher auf frischer Tat überrascht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montagabend (17. August 2020) hat der Eigentümer eines Wohnhauses an der Philipp-Reis-Straße einen Einbrecher überrascht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 19 Uhr kam der 61-jährige Krefelder von einer Fahrradtour nach Hause. Die zuvor abgeschlossene Hauseingangstür war nicht verschlossen und Hebelspuren waren zu erkennen. Er betrat für einen kurzen Moment das Erdgeschoss und verließ das Haus dann wieder um die Polizei zu informieren. In diesem Moment lief der Einbrecher aus dem Haus und flüchtete in Richtung Hafelsstraße. Unterstützt von einem 24-jährigen Zeugen, der die Situation beobachtet hatte, verfolgten sie den Täter ein kurzes Stück. Dann stieg der Mann in ein schwarzes Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen und fuhr davon. Ob etwas entwendet wurde, konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt werden.

Der Einbrecher ist circa 1,75 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug ein dunkles Basecap, eine schwarze lange Hose und führte eine volle bunte Plastiktüte mit sich.

Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (390)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell