Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu den Pressemitteilungen Nr. 151 und Nr. 232: Brandstiftung in Kirche - Kriminalpolizei ermittelt strafunmündiges Kind

Krefeld (ots)

Am 29. Februar 2020, 6. März 2020 und 16. Mai 2020 kam es in der Kirche "Maria Waldrast" im Stadtteil Forstwald zu versuchten Brandstiftungen. Die Polizei hatte darüber in zwei Pressemitteilungen berichtet:

29. Februar und 6. März 2020:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4541710

16. Mai 2020:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4599674

Die Kriminalpolizei hat als Verursacher ein strafunmündiges Kind ermittelt. (387)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell