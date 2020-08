Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Außenspiegel von fünf Autos beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Krefeld (ots)

Auf der Grevenbroicher Straße haben Unbekannte an fünf geparkten Autos den linken Außenspiegel beschädigt. Die Halterin von einem der Fahrzeuge bemerkte den Schaden am Sonntag (16. August 2020) um 13:45 Uhr und informierte die Polizei.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (384)

