POL-KR: Cracau: Dank Zeugen - Polizei stellt berauschten Unfallfahrer

Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstagmorgen (15. August 2020) einen berauschten Autofahrer ermitteln konnte, der vier geparkte Fahrzeuge an der Bahnstraße beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hatte.

Gegen 8 Uhr war der 58-jährige Dacia-Fahrer auf der Bahnstraße in Richtung Dießemer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in die Seite von zwei geparkten Autos, prallte frontal in ein Drittes und schob es auf ein weiteres Fahrzeug auf. Nach dem Zusammenstoß drehte sich sein Dacia und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde der Mann dabei nicht.

Anschließend stieg er aus und flüchtete zu Fuß über die Dießemer Straße. Während mehrere Zeugen die Polizei informierten, verfolgte ein 50-Jähriger den Fahrer und konnte ihn auf Höhe der Seidenstraße einholen. Gemeinsam gingen sie zurück zur Unfallstelle.

Es bestand der Verdacht, dass der 58-jährige Deutsche unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest bestätigte dies, weshalb er auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben musste. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (383)

