Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Mann nach Tötungsdelikt festgenommen

Duisburg (ots)

Ein 34-jähriger Mann soll am Donnerstag (19. Dezember, gegen 15:30 Uhr) auf der Gravelottestraße die Wohnungstür eines 57-Jährigen eingetreten haben. Laut Aussagen einer Zeugin, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, schoss der Beschuldigte mit einer Gaspistole auf den 57-Jährigen und stach mit einem Messer auf ihn ein. Die 32 Jahre alte Frau wählte sofort den Notruf. Trotz Reanimationsversuche durch Rettungskräfte verstarb der Verletzte noch in der Wohnung. Der Tatverdächtige ließ sich vor dem Haus widerstandslos von der Polizei festnehmen Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 34-Jährige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Tötungsdelikts dem Haftrichter vorgeführt.

