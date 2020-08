Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Drei Männer überfallen 19-Jährigen und stehlen sein Fahrrad - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben drei junge Männer einen 19-Jährigen gleich zweimal attackiert. Sie haben außerdem sein Fahrrad gestohlen.

Der 19-Jährige war gegen 2:30 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er auf dem Moltkeplatz in der Nähe des Gymnasiums von drei Männern aufgefordert wurde, ihnen sein Fahrrad auszuhändigen. Er weigerte sich, woraufhin einer von ihnen ihn zu Boden schlug. Während die Täter sich mit dem Rad entfernten, floh das Opfer zur Wohnung eines Freundes in der Nähe.

Gegen 3 Uhr kehrte der 19-Jährige zusammen mit seinem Freund in die Gegend zurück, um auf dem Bismarckplatz nach seinem Fahrrad Ausschau zu halten. Dort trafen sie in der Nähe eines Brunnens auf die drei Täter, das gestohlene Fahrrad hatten sie nicht mehr dabei. Die Männer attackierten den 19-Jährigen erneut, brachten ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Als sie bemerkten, dass sein Freund mit der Polizei telefonierte, flohen sie über die Bismarckstraße in Richtung Moltkeplatz. Die sofort eingeleitete Fahndung der Beamten nach dem Rad und den Tätern verlief negativ.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Herrenhollandrad der Marke Popol. Das Aussehen der drei Männer wird vom Opfer als "südländisch" beschrieben, sie waren 17 bis 19 Jahre alt. Einer war circa 1,80 Meter groß und trug ein grünes T-Shirt und eine beige Kappe. Der zweite war ungefähr 1,85 Meter groß und hatte eine schwarze Kapuzenjacke an. Der dritte Täter trug einen grauen Trainingsanzug.

Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (382)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell