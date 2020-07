Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub in Getränkemarkt 24.07.2020, 15:45 Uhr

Speyer (ots)

Offenbar aufgrund der Entdeckung von Falschgeld kam es am Freitagnachmittag zu einem Raub auf einem Getränkemarkt in der Theodor-Heuss-Straße in Speyer. Ein etwa 30-jähriger Mann hatte eine Getränkebestellung mittels offensichtlich gefälschtem 500 Euro Schein zahlen wollen. Nachdem die Echtheit des Geldes angezweifelt wurde, schlug der Mann zunächst in Richtung des 28-jährigen Angestellten. Dieser wurde durch den Schlag nicht verletzt. Anschließend ergriff der etwa 185 cm große Täter Geld aus der Kasse und flüchtete. Er trug eine olivfarbene Hose und ein rotes T-Shirt. Der Täter soll einen kahlen Kopf und einen Dreitagebart haben, zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Mund-Nasenabdeckung und eine Brille. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

