POL-KR: Cracau: Zwei Jugendliche rauben Zigarettenschachtel - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (12. August 2020) haben zwei Jugendliche einen jungen Mann am Moltkeplatz beraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 21 Uhr saßen zwei Krefelder (19 und 20 Jahre) auf einer Bank vor dem Moltkegymnasium. Dort sprachen sie zwei Jugendliche an und fragten den 20-Jährigen nach einer Zigarette. Er kam der Bitte nach, woraufhin einer der beiden ihn plötzlich am Körper abtastete und die Herausgabe seines Smartphones forderte. Als er dies verneinte, schlug der Täter mehrfach mit Fäusten auf ihn ein und wiederholte seine Aufforderung. Nachdem der Begleiter des Angreifers dazwischen ging und damit weitere Schläge verhinderte, flüchteten sie mit der Zigarettenschachtel des Opfers über die Moltkestraße in Richtung Uerdinger Straße.

Der 20-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er suchte selbstständig ein Krankenhaus auf und konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Anschließend erstattete er Anzeige.

Der Täter ist circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und hat eine muskulöse Statur. Er hat kurze blonde Haare und trug ein Muscle-Shirt sowie eine kurze schwarze Hose.

Sein Begleiter hat ein "südländisches" Aussehen und wird als etwas korpulenter aber nicht dick beschrieben. Er trug eine Brille mit rotem Gestell.

Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (380)

