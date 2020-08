Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Auf frischer Tat - Polizei nimmt Krankenhaus-Diebin fest

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (14. August 2020) hat die Polizei eine Frau festgenommen, die zuvor in ein Krankenhaus am Dießemer Bruch eingebrochen war und mehrere Patienten bestohlen hatte.

Gegen 3:15 Uhr bemerkte ein Krankenpfleger die Diebin auf dem Flur einer Station. Er informierte die Polizei und hielt sie bis zum Eintreffen der Beamten fest. Wie sich herausstellte, gelangte die 33-Jährige durch ein Fenster in ein Patientenzimmer. Dazu trennte sie das Fliegengitter aus dem Fenster heraus. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten neben weiteren persönlichen Gegenständen von Patienten auch einen Schraubendreher sowie Handschuhe. Diese stellten sie sicher.

Die deutsche Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Sie hat keinen festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde sie wegen fehlender Haftgründe entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (379)

