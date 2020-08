Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls und Stadtmitte: Falscher Polizist und falscher Dachdecker betrügen Senioren - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (11. August 2020) haben unbekannte Betrüger drei Senioren um hohe Geldbeträge gebracht. Während sich in Hüls ein falscher Dachdecker bei einem Ehepaar vorstellte, meldeten sich in der Innenstadt sogenannte "Falsche Polizisten".

Gegen 12:45 Uhr klingelte ein vermeintlicher Dachdecker an der Tür des Ehepaares in Hüls. Unter dem Vorwand, er habe einen Schaden am Dach des Hauses festgestellt, gewährte ihm der Eigentümer Einlass. In kurzer Zeit verunsicherte der Mann das Opfer und verschaffte sich so Einblicke in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchtete er mit Bargeld und Schmuck.

Der Täter ist circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat ein "europäisches" Aussehen, ein breites Gesicht und kurze dunkle Haare. Er trug ein graues Basecap, ein T-Shirt/kurzärmliges Hemd, eine kurze graue Jeans und schwarze Handschuhe.

In der Innenstadt erbeuteten sogenannte "Falsche Polizisten" eine hohe Summe Bargeld. In einem Telefonat stellte sich der Betrüger als Kriminalbeamter vor und bat um die Hilfe des Seniors bei der Überführung einer betrügerischen Bande. Durch geschickte Kommunikation offenbarte das Opfer dem Täter sein zur Verfügung stehendes Vermögen, welches er nach zwei weiteren Anrufen schließlich bei der Bank abhob. Ein Kurier nahm das Bargeld an der Wohnanschrift des Seniors in Empfang, zeigte ihm noch einen vermutlich entwendeten Ausweis und verschwand letztlich mitsamt der Beute.

Der Täter ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und Anfang 20. Er hat dunkelblonde bis mittelbraune kurze Haare und blaue Augen. Er trug ein rotes T-Shirt und eine helle Hose.

Die Polizei Krefeld sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (376)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell