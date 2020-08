Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Brandstiftung - Zwei Müllcontainer angezündet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Montag (10. August 2020) haben Unbekannte zwei Müllcontainer am Haverkamp in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte vier junge Männer während der Tat beobachten. Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen.

Gegen 1:25 Uhr informierte ein Anwohner die Feuerwehr über zwei brennende Müllcontainer auf dem umzäunten Platz eines Wohnheimes am Haverkamp. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass weder ein Personen- noch ein Gebäudeschaden entstand.

Der Zeuge gab an, dass er wegen des Lärms von der Straße wach geworden sei und vier Männer an den Containern beobachtet habe. Zwei von ihnen kletterten über den Zaun zu den Müllcontainern, während die anderen beiden vor dem Zaun "Schmiere" standen. Kurz darauf fingen beide Container an zu brennen, woraufhin die vier Männer zu Fuß in Richtung Untergath / Grießbacher Straße flüchteten.

Die vier Tatverdächtigen sind etwa 17 bis 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Die beiden Männer, die an den Müllcontainern standen, hatten blonde Haare und trugen helle Basecaps. Die zwei Komplizen hatten dunkle Haare und trugen dunkle Basecaps.

Die Polizei Krefeld sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (375)

