POL-PPWP: Sprayer im Fauthweg?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei erhielt am Sonntagabend einen Hinweis auf Graffiti-Sprayer im Fauthweg. Laut Zeugenaussagen würden diese aktuell Wände beschmieren. Eine Streife fuhr umgehend die Örtlichkeit an und hielt Ausschau nach den Sprayern. In der Tat konnten sie zwei verdächtig wirkende Personen erkennen, die mehrere Dosen bei sich hatten. Als sich die Polizisten den beiden näherten, rechneten sie damit, dass sie die Flucht ergreifen würden. Doch stattdessen kam einer der beiden auf die Beamten zu und klärte die Situation auf.

Der 41-Jährige machte sich tatsächlich mit seinem Sohn an den Wänden zu schaffen. Statt sie zu beschmieren, handelte es sich jedoch um eine Erziehungsmaßnahme. Der Jugendliche hatte die Mauern Tage zuvor besprüht. Nun entfernte er im Beisein seines Vaters die Schmierereien.

