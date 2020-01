Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jagdunfall - Esel getötet

Desloch - Landkreis Bad Kreuznach (ots)

Ein Gast-Jäger hat am späten Sonntagabend einen Esel durch einen Schuss tödlich verletzt.

In der Nähe des Wirtschaftsweges am Ortsausgang in Richtung Lauschied wollte der Jagdbeauftragte ein Wildschwein beschießen. Der hierbei getroffene Esel stand auf einem eingefriedeten Grundstück hinter einem Gebüsch und wurde entweder direkt oder per Querschläger getroffen.

Der Jäger informierte noch in der Nacht den Eigentümer. Der Tierhalter verständigte am Dienstagmorgen die Polizei. Auch die untere Jagdbehörde bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei in Lauterecken hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die polizeilichen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. |mhm

