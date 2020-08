Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Autofahrer rammt Radfahrer und greift ihn mit Baseballschläger an

Krefeld (ots)

Am Freitagabend (21. August 2020) hat ein Autofahrer einen Radfahrer erst gerammt und dann mit einem Baseballschläger attackiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 44-Jährige fuhr am Freitag gegen 21.15 Uhr mit seinem Rad zunächst die Buddestraße entlang, wo er hinter sich mehrfach ein Auto hupen hörte. Er bog dann in die Johansenaue ein. Das Auto fuhr ihm hinterher, beschleunigte plötzlich und rammte das Fahrrad. Der Radfahrer stürzte zu Boden, der Autofahrer stieg aus und schlug mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Erst als seine Beifahrerin ebenfalls aus dem Wagen stieg, ließ er von dem Radfahrer ab. Sie fuhren dann rückwärts aus der Johansenaue auf die Buddestraße zurück und flüchteten in Richtung Crön.

Der Radfahrer wurde vom herbeigerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Tatort konnte die Polizei ein mazedonisches Kennzeichen sicherstellen, das vom Wagen des Täters abgefallen war. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben.

Der Täter ist 1,65 bis 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und circa 30 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet. Die Beifahrerin war 1,60 bis 1,70 Meter groß, korpulent und hatte lange glatte dunkle Haare. Das Aussehen der beiden wurde von Zeugen als "südosteuropäisch" beschrieben. Der Mann hat akzentfrei Deutsch gesprochen.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (395)

