Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrecher steigen in Tankstelle ein und erbeuten Tabakwaren - Zeugen gesucht!

Hameln (ots)

Sonntagabend (16.08.2020) drangen zwei bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle am Hastenbecker Weg in Hameln ein und entwendeten Tabakwaren in bisher unbekannter Höhe.

Das Überwachungsvideo der Tankstelle zeigt, wie zwei vermummte Männer - einer trägt die Kapuze seines dunklen Pullovers auf dem Kopf - gegen 22.00 Uhr eine seitlich gelegene Stahltür aufhebeln. Im Objekt werden diverse Tabakwaren in mitgeführte Säcke verstaut. Um 22.24 Uhr verlassen die Täter das Tankstellengebäude durch die Einstiegstür und begeben sich mit ihrer Beute fußläufig über den Fußweg Hastenbecker Weg in Richtung Afferde.

Um 22.44 Uhr erscheinen die beiden Täter wieder auf dem Tankstellengelände und begeben sich erneut in das Gebäude. Eine Viertelstunde später ist dem Video zu entnehmen, dass die Täter mit weiterem Diebesgut wieder in Richtung Afferde gehen.

Auffällig dabei ist, dass die mitgeführten Säcke derart schwer sein müssen, dass die Täter die Säcke aufgrund ihres Gewichts immer wieder absetzen müssen.

Das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat 2 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass im Nahbereich (Möbel Boss/Tedox links der B1 oder Waschanlage/Bowling-Center rechts der B1) ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes bereitstand.

Zum Tatzeitpunkt herrschte auf dem benachbarten McDonalds Parkplatz reges Treiben. Es ist daher möglich, dass jemand Beobachtungen gemacht hat, die ihm im Nachhinein verdächtig vorkommen. Möglich ist auch, dass die Täter beim Tragen der Säcke / Abstellen der Säcke mit dem Diebesgut über den Fußweg in Richtung Afferde gesehen wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Tel.: 05151/933-222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell