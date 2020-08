Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Nachtrag zu Auftrag Nr. 4133405 vom 20.08.2020; 11:06 Uhr (Polizei sucht sucht mit Hubschrauber und Booten nach Badendem) "Vermisster" ist wohlauf!

Bodenwerder/Polle (ots)

Am Mittwochabend (19.08.2020) suchten Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot von Kräften nach einem Mann, der von zwei Zeuginnen gesehen wurde, als er in der Dunkelheit bekleidet in die Weser ging. Da die Zeuginnen ihn mittig der Weser aus den Augen verloren, riefen sie die Feuerwehr, aus Sorge der Mann könne abgetrieben sein (wir berichteten).

Polizeibeamte konnten den "Vermissten" zwischenzeitig ermitteln. Es handelt sich um einen 27 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Holzminden. Der Mann räumte ein, an der Weserfähre in Polle durch die Weser gegangen zu sein.

