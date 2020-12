Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAb 81/Rottenburg am Neckar: Ford-Fahrer in Unfall verwickelt; Deckenpfronn: versuchte Diebstähle aus Fahrzeugen

BAB 81/Rottenburg am Neckar: Ford-Fahrer in Unfall verwickelt

Ein 50 Jahre alter Ford-Fahrer war am Sonntag gegen 15.25 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in einen Unfall verwickelt und hatte trotzdem seine Fahrt fortgesetzt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten beobachtet, dass der Ford-Fahrer mehrfach nach rechts und links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanken geprallt war. Doch anstatt anzuhalten, war der Mann weiter in Richtung Stuttgart gefahren. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg konnten den unfallbeschädigten Wagen schließlich im Bereich der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen entdecken. Der 50-Jährige fuhr in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle gab er an, vermutlich eingeschlafen zu sein. Ein Atemalkoholtest verlief ergebnislos. Da der 50-Jährige jedoch an einer chronischen, neurologischen Erkrankung leidet und auf Medikamente angewiesen ist, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 7.000 Euro belaufen.

Deckenpfronn: versuchte Diebstähle aus Fahrzeugen - Tatverdächtige ermittelt

Wegen mehrerer versuchter Diebstähle aus Fahrzeugen in Deckenpfronn ermittelt die Polizei seit dem frühen Samstagmorgen. Einem Zeugen, der auf seinem Balkon in der Gärtringer Straße stand, waren gegen 03.00 Uhr zwei Personen aufgefallen, die offenbar an den Griffen diverser geparkter Fahrzeuge rüttelten. Vermutlich prüften sie, ob die Fahrzeuge verschlossen sind. Als der Zeuge sie ansprach gingen die beiden Tatverdächtigen in Richtung der Straße "Gänsberg" davon. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg traf im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Hirschgasse Ecke Calwer Straße auf einen 20-jährigen Mann, der auf die vom Zeugen angegebene Personenbeschreibung passte. Während der Personenkontrolle entdeckten die Polizeibeamten auch die zweite beschriebene Person. Der 17-Jährige hatte sich hinter einem Fahrzeug versteckt. Beide Tatverdächtige wurden zum Polizeirevier Herrenberg gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Weitere Zeugen und insbesondere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, zu melden.

