Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Brand in Filteranlage einer Tischlerei ++ Betrunkene greift Rettungssanitäter an ++ Pkw gestohlen ++ Polizei stellt Drogen sicher ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.09.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw gestohlen

Am Dienstag, 01.09.20, zwischen 08.10 und 13.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen 10 Jahre alten Citroen C-Crosser, der in der Straße Blümchensaal, Ecke Am Kaltenmoor abgestellt war. An dem schwarzen Pkw befand sich zur Tatzeit das Kennzeichen DAN - JZ 77. Es ist anzunehmen, dass die Täter seine Scheibe des Pkw einschlugen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrunkene greift Rettungssanitäter an

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am späten Dienstagabend in der Bleckeder Landstraße eine erheblich alkoholisierte 18-Jährige auf und rief einen Rettungswagen. Die 18-Jährige schlug einen 26 Jahre alten Rettungssanitäter ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Eine Angehörige war bereit die Volltrunkene über Nacht bei sich aufzunehmen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die 18-Jährige ein.

Lüneburg - versuchter Aufbruch

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum 01.09.20 versucht die Geldkassette eines Verkaufsstandes im Landwehrweg aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag, gegen 01.20 Uhr, den Täter, der, als er seinerseits den Zeugen entdeckte, flüchtete. Der Täter rannte entlang der Hamburger Straße in Richtung Lüneburg davon. Es entstand leichter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellt Drogen sicher

Mehrere Personen wurden am Nachmittag bzw. frühen Abend im Wandrahmpark, im Clamartpark und im Schnellenberger Weg von der Polizei kontrolliert, da der Verdacht bestand, dass die Personen Drogen konsumieren würden. In Folge stellte die Polizei mehrere Tränen und Klemmleistenbeutel mit Drogen sowie einen Grinder sicher. Strafverfahren wurden gegen Männer und Frauen im Alter von 54, 46, 42, 21 und 17 Jahren eingeleitet. Im Zuge der Kontrollen wurde außerdem festgestellt, dass ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs war, obwohl für diesen keine Versicherung bestand.

Lüneburg - Gewinnversprechen - Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro

Am 31.08.20 wurde ein 72 Jahre alter Lüneburger von unbekannten Tätern angerufen, die ihm mitteilten, dass er Geldbeträge im fünfstelligen Bereich gewonnen habe. Zunächst sollte der 72-Jährige jedoch Gutscheine eines Online Unternehmens kaufen und die Codes mitteilen. Dieser Aufforderung kam der 72-Jährige nach; er bemerkte erst später, dass er Betrügern aufgesessen war.

Lüneburg - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Järige leicht verletzt wurde, kam es am 01.09.20, gegen 09.40 Uhr, an der Einmündung Meisterweg/ Dorette-von-Stern-Straße. Der 85-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai hatte beim Abbiegen die Vorfahrt der 20 Jahre alten Renault-Fahrerin missachtet, die den meisterweg in Richtung Rabensteinstraße befahren hatte. Bei dem folgenden Verkehrsunfall wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt und es entstanden Sachschäden von ca. 18.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lüneburg - aufgefahren - Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Am 02.09.20, gegen 07.50 Uhr, befuhren vier junge Autofahrer die Bleckeder Landstraße in Richtung stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung Hügelstraße bemerkte der 21 Jahre alte Fahrer eines Toyota zu spät, dass die vor ihm fahrende, 20-jährige Renault-Fahrerin hatte anhalten müssen. Der Toyota-Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf den Renault auf. Der Renault wurde in Folge auf den Skoda einer 23-Jährigen und dieser wiederum auf den Audi eines 19 Jahre alten Fahrers geschoben. Die Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den Pkw entstanden Sachschäden von geschätzten 7.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - aggressiv nach "Hausverbot"

Nachdem eine 42-Jährige in den Mittagsstunden des 01.09.20 trotz eines Hausverbots nicht das Gebäude des Amtsgerichts verlassen wollte, musste die alarmierte Polizei gegen 11:30 Uhr einschreiten. Dabei zeigte sich die Frau weiterhin aggressiv, sperrte sich und leistete aktiv Widerstand. Sie erwartet Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Widerstand.

Waddeweitz/Lübbow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.09.20 auf der Bundesstraße 493 im Bereich Kiefen. Dabei waren insgesamt 10 Fahrer im 50 km/h-Bereich zu schnell unterwegs. Tageshöchstwert waren 73 km/h.

In den Nachtstunden zum 02.09.20 kontrollierte die Polizei auch auf der Bundesstraße 493 bei Lübbow mit den Schwerpunkt Lkw-Verkehr. Fünf Lkw-Fahrer waren zu schnell unterwegs.

Uelzen

Bad Bevensen - Brand in Filteranlage einer Tischlerei - Feuerwehr im Löscheinsatz - kein Gebäudeschaden

Zu einem Brand in der Lüftungs-/Filteranlage der Lackhalle einer Tischlerei in der Medinger Allee kam es in den späten Nachmittagsstunden des 01.09.20. Die Feuerwehr war gegen 17:30 Uhr im Löscheinsatz und demontiert die Filteranlage aus dem Gebäude. Außer Rußanhaftungen wurde lediglich die Filteranlage komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Aktuell gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Uelzen - erneut Pkw aufgebrochen - Seitenscheibe zerstört

Aufgrund eines erneuten Pkw-Aufbruchs in den Morgenstunden des 01.09.20 im Hagenskamp ermittelt die Polizei. Unbekannte hatten zwischen 05:30 und 14:30 Uhr die Seitescheibe eines auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw Skoda Fabia eingeschlagen und eine Umhängetasche mit Geldbörse vom Beifahrersitz mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - angetrunken unterwegs - 0,84 Promille

Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Subaru stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 02.09.20 in der Röbbeler Straße. Bei der Kontrolle der Frau gegen 08:00 Uhr stellten die Beamten bei dieser Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Fahrerin erwartet nun ein Fahrverbot.

