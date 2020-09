Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Gebäudebrand - Feuerwehr im Löscheinsatz - Fahrrad-Akku als Auslöser!? ++ Fahrräder gestohlen ++ Hochsitze in Brand gesetzt ++ Kollision zweier Pkw ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.09.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Zwischen dem 30. und 31.08.20 stahlen Unbekannte drei Damenfahrräder unterschiedlicher Marken in der Jägerstraße, dem Schildsteinweg sowie von einem Hinterhof in der Heiligengeiststraße Am 31.08.20, zwischen 18.15 und 19.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein blau schwarzes Rennrad Cube Cross Race, welches im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im Pulverweg abgestellt war. Insgesamt belaufen sich die entstandenen Schäden auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kellerraum

Am Montagmittag wurde bei der Polizei ein Einbruch in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof angezeigt. Unbekannte hatten zwischen dem 27. und 31.08.20 ein auf kipp stehendes Kellerfenster komplett geöffnet und aus dem Keller Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin - leicht verletzt

Am 31.08.20, gegen 15.10 Uhr, befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw Ford die Bleckeder Landstraße in Richtung stadteinwärts und wollte nach links in die Peter-Schulz-Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer 28 Jahre alten Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg entlang der Bleckeder Landstraße in Richtung stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen die 28-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Amt Neuhaus, OT. Darchau - Benzinkaster aus Beiboot der Elbfähre gestohlen

Einen Benzinkanister mit gut 20 bis 30 Litern Benzin stahlen Unbekannte in der Nacht zum 31.08.20 aus einer verschlossenen Stahlkiste auf dem Beiboot der Elbfähre "Tanja" am Fähranleger in Darchau. Bereits Mitte Juli kam es zu einem ähnlichen Diebstahl. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-90008-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Gebäudebrand - Feuerwehr im Löscheinsatz - Fahrrad-Akku als Auslöser!?

Zu einem Brand im Flur eines Wohnhauses in der Neuen Straße in Lüchow kam es in der Nacht zum 01.09.20. Anwohner hatten gegen 01.30 Uhr das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, so dass Einsatzkräfte der Wehren aus Lüchow, Bösel, Wustrow, Woltersdorf und Plate im Einsatz waren. Ein Lüchower Feuerwehrmann, der in direkter Nachbarschaft zum Unglücksort wohnt, war als erster vor Ort und löschte den noch in Entstehung befindlichen Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch abschließend an, wobei die Ermittler aktuell den "defekten" Akku eines E-Bikes im Visier haben. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Küsten, OT. Seerau im Drawehn - Hochsitze in Brand gesetzt - Brandstiftung am Waldrand - Wildkamera gestohlen und Wildfallen zerstört

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach zwei Brände von Jagdhochsitzen im Bereich von Brachland in Seerau im Drawehn. Unbekannte hatten in der Nacht zum 01.09.20 die beiden Hochsitze aus Holz (Höhe drei Meter) in Brand gesteckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch nicht verhindern, dass die jagdlichen Einrichtungen vollkommen zerstört wurden. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Brandstiftern. Parallel stahlen die Täter im Umfeld der Hochsitze auch eine Wildkamera und zerstörten zwei Wildfallen. Es entstand ein Schaden von mehr als 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Eimke - Kollision zweier Pkw

Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 31.08.20 auf der Bundesstraße 71 - Salzwedeler Straße in Eimke. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW war gegen 13:15 Uhr auf der Schützenstraße in Richtung Ellerndorfer Straße unterwegs. Beim Queren der Bundesstraße übersah der Heranwachsende eine von rechts kommende 63 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Astra, so dass es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 4500 Euro.

Suderburg - Einbruch scheitert - Tür und Fenster halten stand

In die Räumlichkeiten eines Wohnhauses Fuhrenkämpe einzubrechen, versuchte ein Unbekannter im Verlauf des 31.08.20. Der Täter beschädigte die Wohnungstür sowie ein Fenster auf recht dilettantische Weise, gelangte jedoch nichts Gebäude. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell