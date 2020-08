Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Aggressionsdelikt im Straßenverkehr" ++ Eindringen in Radlader scheitert ++ Höhenrettung von Feuerwehr und Polizei im Einsatz ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Pkw beschädigt

In der Nacht zum 30.08.20 rissen oder traten unbekannte Täter die Außenspiegel eines VW ab, der in der Zeit von 21.00 bis 08.00 Uhr am Fahrbahnrand der Dessauer Straße abgestellt war. Am 30.08.20, zwischen 11.00 und 12.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte den Lack eines Renault, der in der Straße Auf den Blöcken auf einem Parkplatz abgestellt war. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf jeweils mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen/ Soderstorf - falsche Polizeibeamte blitzen ab

Knapp ein dutzend Mal haben Betrüger am Sonntagabend versucht an die Barschaften von Anwohnern in Soderstorf und Amelinghausen zu gelangen, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Betrüger gingen jedoch leer aus. Statt Informationen über persönliche Verhältnisse und die Vermögensverhältnisse, erstatteten die Betroffenen Anzeige. Die Polizei rät weiterhin zur Vorsicht, wenn Anrufer sich am Telefon als Amtspersonen ausgeben und z.B. Fragen zu den Finanzen der Angerufenen haben.

Lüneburg - Linienbus beschädigt und geflüchtet

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Hamburger Straße am Montagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter befuhr mit seinem Pkw Daimler die Hamburger Straße in Richtung Bardowick. In Höhe eines Autohauses, unweit des Landwehrkreisels, streifte der Daimler-Fahrer einen abgestellten Linienbus. Der Daimler-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die Zeugin teilte das Kennzeichen des Verursachers der Polizei mit. Als eine Polizeistreife den Unfallort aufsuchte, war der Bus bereits weggefahren, vermutlich ohne dass der Fahrer den Schaden bemerkt hatte. Der Geschädigte wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 31.08.20 eine Seitenscheibe eines Ford Transit eingeworfen. Der Ford stand in der Zeit von 18.00 bis 09.30 Uhr auf einem Pendlerparkplatz in der Straße Bei der Pferdehütte. Ob etwas aus dem Ford gestohlen wurde steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf/ Lüneburg - Pedelecs gestohlen

Am 29.08.20, zwischen 22.00 und 23.50 Uhr, wurde von einem Grundstück im Jägersteig in Adendorf ein schwarzes Pedelec Ghost Hypride gestohlen. In der Straße Volgershall in Lüneburg wurde in der Nacht zum 30.08.20, zwischen 19.00 und 07.00 Uhr, ein ebenfalls schwarzes Pedelec Prophete gestohlen. In beiden Fällen entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nehmen die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, bzw. die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Höhenrettung von Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Mann erklettert Baukran in suizidaler Absicht - Einsatzkräfte bergen Mann und veranlassen psychiatrische Hilfe

Gemeinsam im Einsatz waren Feuerwehr und Polizei sowie die Höhenrettung der Feuerwehr Hamburg in den Nachtstunden zum 31.08.20 in der Soltauer Straße. Ein Mann hatte gegen 01:30 Uhr den Ausleger des Baukrans am Neubau gegenüber der Salü Salztherme erklettert und über Telefon gegenüber der Polizei suizidale Absichten geäußert. Während des dreistündigen Einsatzes konnte Einsatzkräfte den Mann von seinem Vorhaben abbringen und ihn überzeugen sich von dem Auslieger bergen zu lassen. Spezialisten der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Hamburg waren im Einsatz und konnten den Mann aus gut 30 Metern Höhe zurück auf sicheren Boden bringen. Nach kurzen Gesprächen bei der Polizei wurde er dem Psychiatrischen Klinikum Lüneburg überstellt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Streit & Auseinandersetzung - Polizei ermittelt

Zu einem handfesten Streit kam es in den Nachtstunden zum 31.08.20 im Umfeld eines Grundstücks in der Tarmitzer Straße. Gegen 01:15 Uhr waren zwei 40 und 34 Jahre alte betrunkene Lebenspartner verbal aneinandergeraten, woraufhin sich der 34-Jährigen zu seiner Wohnanschrift entfernte. Anwohner hatten die Polizei alarmiert. Gegen 03:00 Uhr erschienen dann zwei Unbekannte an einer Haustür im Umfeld des "Streitobjekts", klingelten an der Haustür eines 33-Jährigen sowie einer ebenfalls 33-Jährigen und schlugen diese mit Baseballschlägern und würgten parallel den Mann. Auch hier waren die Betroffenen alkoholisiert. Danach verschwanden die Unbekannten. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Neu Darchau - "Schlüssel abgebrochen" - Eindringen in Radlader scheitert

In einen in einem Wohngebiet abgestellten Radlader Terex einzubrechen bzw. diesen zu stehlen, scheiterten Unbekannte im Verlauf des Nachmittags des 30.08.20 in einem Wohngebiet Im Schöttelk. Die Täter brachen beim Öffnen der Kabine den Schlüssel im Schloss ab, hatte jedoch zuvor die Kabine öffnen können. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Leichtkraftradfahrerin stürzt - leichtverletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrads Honda in den frühen Abendstunden des 30.08.20 auf der Landesstraße 256 - Gartower Straße. Die Heranwachsende wollte gegen 18:50 Uhr an der Einmündung Quickborner Straße nach auf die Landesstraße einbiegen und stürzte dabei alleinbeteiligt. Sie erlitt Verletzungen am Bein. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Uelzen

Uelzen - "Aggressionsdelikt im Straßenverkehr" - mit Bierflasche Heckscheibe nach Streit im Straßenverkehr demoliert - Polizei ermittelt

Zu einem "Aggressionsdelikt" im Straßenverkehr kam es in den Nachmittagsstunden des 30.08.20 in der Medingstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 31-Jähriger mit seinem Pkw gegen 15:15 Uhr in den Kreisverkehr Sternstraße eingebogen. Dabei hatte eine Fahrerin eines Pkw VW Golf aus dem Landkreis Friesland dem 31-Jährigen im Kreisverkehr die "Vorfahrt genommen". Der 31-Jährige betätigte die Hupe und bog hinter dem Pkw in die Medingstraße ein. Hier beleidigten Fahrzeugführerin und der Beifahrer aus dem fahrenden Pkw Golf mit gestreckten Mittelfinger aus den Fenstern und bremsten den 31-Jährigen aus, der nun zum Überholen ansetzte. Als der 31-Jährige seinen Überholvorgang beinahe beendet habe, warf der Beifahrer aus dem überholten Pkw VW eine noch gefüllte Bierflasche gegen die Heckscheibe des Pkw des 31-Jährigen, so dass Glassplitter der Heckscheibe ins Fahrzeuginnere flogen. Im Fahrzeug des 31-Jährigen befanden sich auch ein Hund sowie ein dreijähriges Kind, welche unverletzt blieben. Beide Fahrzeuge stoppten in der Folge, so dass die Insassen sich ein Wortgefecht lieferten. Nach diversen Beleidigungen und Pöbeleien fuhren die Fahrzeugführerin des VW und ihr Beifahrer weiter. Sie konnten im Rahmen einer eingeleiteten polizeilichen Fahndung durch die Polizei Ebstorf angehalten und kontrolliert werden. Bei den beiden Personen handelt es sich um eine 45-Jährige sowie einen 50 Jahre alten Beifahrer aus dem Landkreis Friesland. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Pkw aufgebrochen - Lautsprecher erbeutet

Einen auf einem Parkplatz zur Sporthalle des HEG abgestellten Pkw Seat brachen Unbekannte im Verlauf des 30.08.20 auf. Dabei schlugen die Täter zwischen 10:30 und 16:30 Uhr eine hintere rechte Scheibe ein und erbeuteten von der Rückbank eine mobile JBL Lautsprecher-Box. Es entstand ein Sachschaden von gut 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel/Bardenhagen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 30.08.20 auf der Landesstraße 233 zwischen Melbeck und Velgen. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf wollte gegen 11:45 Uhr in Höhe Eitzen I nach links abbiegen, musste jedoch entgegenkommenden Verkehr durchfahren lassen. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines VW T4 Bus bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Eine 51 Jahre alte Beifahrerin im Golf erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7000 Euro.

